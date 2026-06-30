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Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 78 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni nesil suç örgütleri soruşturmaları kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 78 gözaltı
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Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatları olduğu tespit edilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 78’i gözaltına alınmıştır.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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