YENİ Parti ana muhalefet oldu: TBMM'nin dengeleri değişiyor

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’nin, milletvekili sayısı bakımından TBMM’nin ikinci büyük partisi ve ana muhalefet partisi konumuna gelmesinin ardından Meclis’te yeni bir düzenlemeye gidilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, YENİ Parti’nin kurulmasıyla TBMM tarihinde ilk kez yedi siyasi parti Meclis’te grup olarak temsil edilecek.

Değişen sandalye dağılımı nedeniyle Genel Kurul’daki oturma düzeni, ihtisas komisyonlarının üyelikleri, Başkanlık Divanı’ndaki temsil oranları ve partilere ayrılan çalışma alanları yeniden belirlenecek.

CHP için yeni çalışma odaları ayrılacak

CHP’nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarının, milletvekillerinin büyük bölümünün geçtiği YENİ Parti tarafından kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor.

Meclis’te 44 milletvekili kalan CHP için ise yeni çalışma odaları ayrılacak.

Milletvekili olmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP’nin öncelikle bir grup başkanı ve iki grup başkanvekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye grup yöneticilerinin kullanımı için en az üç oda tahsis edilmesi planlanıyor.

CHP’ye, TBMM ana binasındaki grup katında yeni bir alan açılabileceği belirtiliyor.

Genel Kurul'daki sıralar değişecek

TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma düzeni, en fazla milletvekiline sahip partiden başlayarak salonun solundan sağına doğru belirleniyor.

Bugüne kadar AK Parti grubunun hemen yanında bulunan ve CHP tarafından kullanılan sıralara, Meclis’in ikinci büyük partisi haline gelen YENİ Parti yerleşecek. Mevcut düzende CHP’nin yanında DEM Parti, ardından MHP bulunuyor.

Yeni düzenlemede CHP’ye MHP’nin yanındaki sıralarda yer açılması bekleniyor. Genel Kurul’un sağ tarafında ise İYİ Parti ve Yeni Yol grupları bulunuyor. Yeni oturma planının Meclis yönetimi tarafından önümüzdeki hafta belirlenmesi öngörülüyor.

Komisyon ve Başkanlık divanı üyelikleri belirlenecek

YENİ Parti ile CHP’nin Meclis komisyonları ve TBMM Başkanlık Divanı’ndaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak.

YENİ Parti’ye sandalye sayısı nedeniyle bir Meclis Başkanvekilliği verilmesi beklenirken CHP’nin başkanvekilliği hakkı bulunmayacak. CHP’nin Başkanlık Divanı’nda bir kâtip üyeyle temsil edilebileceği ifade ediliyor.

Partilerin komisyonlarda kaç milletvekiliyle yer alacağı ve Başkanlık Divanı’ndaki görev dağılımı, önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda kesinleşecek.

CHP'ye dört makam aracı verilebilir

TBMM’de siyasi parti gruplarının yöneticilerine makam aracı tahsis ediliyor.

CHP’nin seçeceği grup başkanı ve iki grup başkanvekilinin yanı sıra partiye bir kâtip üyelik verilmesi durumunda, Meclis yönetimi tarafından CHP’ye dört makam aracı tahsis edilmesi bekleniyor.

Yasama görüşmeleri uzayacak

Meclis’te grup sayısının yediye yükselmesi, Genel Kurul çalışmalarının süresini de etkileyecek.

Genel Kurul’da gündem dışı konuşmalar, parti gruplarının önerileri ve grup başkanvekillerine verilen sözler nedeniyle kanun tekliflerinin görüşülmesine çoğu zaman akşam saatlerinde başlanıyordu. Yeni Parti grubunun da bu süreçlere katılmasıyla kanun tekliflerinin görüşülmeye başlanma saatinin daha da gecikebileceği belirtiliyor.

Grup toplantılarının programı da değişecek

YENİ Parti’nin haftalık grup toplantısını hangi gün ve saatte yapacağı da ayrıca belirlenecek.

Mevcut programda CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantılarını salı günü; AKP ve İYİ Parti ise çarşamba günü gerçekleştiriyor. Toplantıların Meclis TV tarafından canlı yayımlanması nedeniyle siyasi parti gruplarına farklı saatler ayrılıyor.

TBMM’de üç grup toplantı salonu bulunuyor.

Meclis’in en büyük partisi olan AK Parti eski Senato Salonu’nu kullanırken, ikinci büyük salon bugüne kadar CHP’ye ayrılıyordu.

Ana muhalefet konumuna geçen YENİ Parti’nin bundan sonra bu salonu kullanması, CHP’nin ise küçük grup toplantı salonlarından birine geçmesi bekleniyor.