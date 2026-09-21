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Yeni Parti bazı kanunların iptali için AYM'ye başvurdu

Yeni Parti, 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Haber Merkezi
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Yeni Parti bazı kanunların iptali için AYM'ye başvurdu
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapacakları başvurunun öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 7589 sayılı yasanın "12. Yargı Paketi", 7590 sayılı yasanın ise "Emekli Paketi" şeklinde bilindiğini hatırlatan Günaydın, düzenlemelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Kanunlarda, PTT çalışanlarının genel idari hizmetler sınıfına alınması ve özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu anlatarak, bunların hak kayıplarına yol açtığını savunan Günaydın, Noterlik Kanunu'na getirilen düzenlemeler ile kişisel verilerin korunması ve angarya yasağına ilişkin düzenlemelerin de Anayasa Mahkemesine taşındığını belirtti.

Günaydın, açıklamasında, her zaman vatandaşın ve memleketin hakkını, hukukunu savunmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

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