YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, fail ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Ne oldu?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, dün akşam saatlerinde merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın ardından tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Meriç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.A.K.'nin CHP'nin eski Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu öğrenilmiş, suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K. ile birlikte hakkında tutuklama kararı verilmişti.