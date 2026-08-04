YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Yeni bir örgütlenme modeli kuruyoruz

YENİ Parti, ilk açık Meclis Grup Toplantısı'nı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı için resmi başvuru dün TBMM Başkanlığı'na sunulurken, program Meclis'in büyük toplantı salonunda yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel burada gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizleri milletimizle birlikte kurulan, büyüyen YENİ Partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, iyi ki varsınız. Bizler yenilgiyi bilmeyen, alışmayan, kazanan ve kazanmaya söz veren kadrolarız. Bir sivil darbenin hedefi olmuş ama teslim olmamış, Kuvayi Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriz.

"Milletin talimatı ile, milletin vekilleri ile YENİ Partimizi kurduk"

Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedik. Millet 'yol açın' dediğinde; bu talimattan sonra bu yolu açmayı görev bildik. Milletin talimatı ile, milletin vekilleri ile YENİ Partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır. Ortak geleceğimizi birlikte kurmaktır. Çünkü biz YENİ Parti'yi 'Bir partimiz olsun' diye kurmadık. Biz YENİ Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk.

"Adını da bütçesini de millet belirlemiştir"

Bu yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür. Millet istediği için kurduk, millet 'Yeni' olsun dedi, adını kendi koydu. Şimdi de bütçesini onların bağışlarıyla oluşturuyoruz. Adını da bütçesini de millet belirlemiştir."

"YENİ Parti, millete tepeden bakan siyasetçilerin partisi değildir"

Bu partinin kapıları vatanını milletini seven, demokrasiye adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. YENİ Parti, millete tepeden bakan siyasetçilerin partisi değildir. Milleti dinleyen siyaset anlayışının partisidir. Bunları yapabilmek için bu ülkeye ne vaadediyorsak onu önce kendi evimizde kurmayı temel prensibimiz olarak belirledik. Siyasette katılımcılığı, adaleti önce kendi partinizde sağlayacaksınız. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur.

Bu ilk toplantıda YENİ Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz. Bu iktidarı hep birlikte yendiğimizde Türkiye örneğini, bu yeni nesil siyaseti dünya siyaset tarihine kazımak, sizin için benim için bundan sonra sadece an meselesidir, sandığa ulaşma meselesidir.

"YENİ Parti, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap vermek üzerine kuruludur"

Demokrasi sadece sandığa gidip oy verme değildir, belki de siyasetin unuttuğu şey de budur. Biz insanlarımızın farklılıklarından güç alan ama onları ortak bir gelecek hayalinde buluşturan bir siyasete talibiz. Belki de siyaset bundan sonra YENİ Parti'den sonra Türkiye siyasetindeki tüm kurumlar için bir kazanıma sahip olacak. YENİ Parti, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap vermek üzerine kuruludur. Demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme üzerine çalıştık ve milletimize arz ediyoruz.

"Yeni örgütlenme modeline geçiyoruz"

Herkesin birbirine eşit yepyeni üyelerimiz. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclisinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modeli kuruyoruz. Örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset organı artık sizlerin üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması siyasetin de orada kurulması, tartışılması, yönetilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin politikalarımızı belirleyeceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir. Komisyonlarımız, kurullarımız yeni gelen her bir üyemizin yetkinliğine göre onları kapsayan onları çalıştıran onların çalışmalarına destek veren ve siyasetin gücünü onlardan alan dinamik yapılar olarak siyaset sahasının asıl unsurları olacaktır."

"Genel başkanı tüm üyeler doğrudan seçecek"

Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanunun gereğini yerine getirmek için teknik olarak kalacak. YENİ Partimizde her bir üye genel başkanı doğrudan seçecek. İktidar değiştirmek yerine kendini sadece muhalefeti uygun görenlere YENİ Parti'yi izlemeye davet ediyorum."

"YENİ Parti'ye katılanlar siyasi kurucu sayılacak"

Eski siyasetten bıkmış olan herkesi YENİ Parti'ye, yeni siyasete davet ediyorum. 1. kurultayımıza kadar YENİ Parti'ye kaydolacak olan her bir vatandaşımızı YENİ Parti'nin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edeceğimizi buradan müjdeliyorum. Gelin üye olun, yeni siyaseti ve Türkiye'nin ortak yeni müreffeh, zengin, özgür ve demokratik geleceğini hep birlikte inşa edelim. Gelin kurucu olun. Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum.

Online üyelik sistemimiz bir haftadır hazır durumda. Geçmişte olduğu gibi aylara taştığı ve partinin kapıları kapalıymış imajı yarattığı modelden, birkaç adımda hem üyelerin yapıldığı hem Yargıtay'a başvurulduğu çağı değiştirecek bir model elimizde hazır. Sadece birkaç kamu kurumundan onay bekliyoruz. Online üyelik başladığında gençlerin çok seveceği bir sisteme geçiyoruz.

"700 bini aşan istifalardan haberdarız"

700 bini aşan istifalardan haberdarız. Şimdi artık vakittir, geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun. YENİ Parti'mize buyurun."

"Millete rağmen o koltukta asla oturulmaz"

5 günde toplam 240 milyon lira bağışta yapıldı. Bağış yapan, yapacak olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bağışları her akşam saat 20.00'de paylaşıyoruz. Aldığımız her bağışı ve harcadığımız her kuruş parayı bağışı yapanlarla, kamuoyu ile şeffaf paylaşmaya devam edeceğimiz. '130 milyona lüks araç aldılar' yalanını atan meczuba buradan sesleniyoruz. Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğalgazın ve suyu açıldı, bilginiz olsun. Millete rağmen o koltukta asla oturulmaz. Sen milletin gözünden, gönlünden düştüysen millet artık değiştirmeye karar verdiyse sen bir darbeye yeltenmişsin senin değil bu darbe yaktıklarının arkasında böyle durur."