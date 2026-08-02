Özgür Özel'den YENİ Parti paylaşımı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski konuşmalarından hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özel, eski konuşmalarından hazırlanan bir videoyu paylaşarak YENİ Parti’nin kuruluşu, adı ve bütçesinin millet tarafından belirlendiğini vurguladı. Paylaşım, Özel’in sosyal medya hesabından yayımlanan video notuyla kamuoyuna duyuruldu.
Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 2, 2026
YENİ Parti, milletin partisidir.
Milletin partisinin yolu açık olsun. pic.twitter.com/jKlScfns5D