Özgür Özel'den YENİ Parti paylaşımı

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partinin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, eski konuşmalarından hazırlanan bir videoyu paylaşarak YENİ Parti’nin kuruluşu, adı ve bütçesinin millet tarafından belirlendiğini vurguladı. Paylaşım, Özel’in sosyal medya hesabından yayımlanan video notuyla kamuoyuna duyuruldu.