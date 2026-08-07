YENİ Parti Genel Merkez binasında tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nden 90 milletvekiliyle istifa eden Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti, çalışmalarına TBMM’de devam ediyor.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi’nin kullandığı bina ise YENİ Parti Genel Merkez binası için yeniden dizayn ediliyor.



Özel ve yönetiminin çalışmalarını sürdüreceği genel merkez binasında yoğun tadilat çalışmaları sürdürülüyor.

30 Ağustos’ta açılması planlanan binanın dış ve iç cephe hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

8 katlı binada; makam odaları, yemekhane, toplantı salonları ve kapalı otopark bulunuyor. Daha önce Ahmet Davutoğlu’nun kullandığı oda ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için hazırlanıyor.



Zemin katın yanı sıra 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan binada, 2. kat Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine, 4. kat parti basını ve personele ait. 3. katta ise Özgür Özel’in makam odası yer alacak.

Zemin kat da bulunan alanın da partiyi takip eden basın mensupları için hazırlanıyor.

Doğalgaz, su ve elektrik aboneliklerinin de tamamlandığı binanın kirasının 4 milyondan fazla olduğu ve ödemenin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.