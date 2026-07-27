YENİ Parti grup toplantısı için salon tahsis edildi: Gün ve saat belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi. YENİ Parti yarın aynı saatte kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.

YENİ Parti, sosyal medya hesabından, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, partinin tabelasının asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaştı.

CHP perşembe günü kapalı grup toplantısı yapacak

Öte yandan, CHP 30 Temmuz Perşembe günü kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, 8 Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Grup Denetçisi, 6 asıl 2 yedek Grup Disiplin Kurulu Üyesi seçilecek.

Bu arada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü seçildi. CHP, TBMM’deki komisyon üyelikleri için perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı grup toplantısında seçim yapacak.