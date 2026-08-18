YENİ Parti ile CHP'nin Meclis'te kullanacağı odalar belirlendi

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TBMM'de Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında düzenlemeye gidildi.

TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.

YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.

Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

Böylece Meclis'te CHP ile YENİ Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.