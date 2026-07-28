  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. YENİ Parti ilk grup toplantısını gerçekleştirdi: TBMM Grup Yönetimi belirlendi
Takip Et

YENİ Parti ilk grup toplantısını gerçekleştirdi: TBMM Grup Yönetimi belirlendi

YENİ Parti, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk kez kapalı grup toplantısını yaptı. Özgür Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Artık YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır, göreve başlamıştır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YENİ Parti ilk grup toplantısını gerçekleştirdi: TBMM Grup Yönetimi belirlendi
Takip Et

YENİ Parti, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Özel, partinin ilk kapalı grup toplantısını tamamladıklarını belirterek, toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin nöbetçi Grup Başkanvekili tarafından usule uygun şekilde paylaşılacağını ifade etti.

"Artık YENİ Parti kuruluşunu tamamlamıştır" diyen Özel, "YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekiliyle, Meclis idare amiriyle, Parti Meclisi'yle, Yüksek Disiplin Kurulu'yla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

YENİ Parti'nin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ise şöyle oldu:

• Burhanettin Bulut

• Veli Ağbaba

• Turan Taşkın Özer

• Seyit Torun

• Özgür Karabat

YENİ Parti'nin Katip Üyesi Aliye Coşar, İdari Amiri ise Harun Özgür Yıldızlı oldu.

Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olduFransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane olduSpor

 

Hindistan'dan iklim ve sanayi hamlesi: 2033'e kadar 5 yerli modüler nükleer santral yoldaHindistan'dan iklim ve sanayi hamlesi: 2033'e kadar 5 yerli modüler nükleer santral yoldaEnerji

 