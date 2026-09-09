YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin yaptığı şikayet üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine dair yaptığı basın açıklamasında "Ayhan Aydın... Ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde 'Savcı beni tehdit etti, engelli oğlum var, onlara kim bakacak, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler ben bunlara teslim oldum' dedi, Ağlayarak telefonu kapattı" ifadelerini kullanmıştı.