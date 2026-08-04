YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten yürüyüş çağrısı
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün CHP’den AK Parti’ye geçmesine yönelik tartışmalar sürerken, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten yürüyüş çağrısı geldi.
Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzla’da “Millet İradesine Saygı Yürüyüşü” düzenleneceğini duyurdu. Yürüyüşün 5 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlayacağı açıklandı.
Paylaşımında Tuzla seçmeninin iradesine vurgu yapan Çelik, yurttaşları yürüyüşe davet etti.
"Halkın dediği olur! Tuzla halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor."