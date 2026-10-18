YENİ Parti İstanbul ön seçimlerinde kazanan belli oldu

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YENİ Parti'nin il başkanlarını belirlemek üzere Türkiye genelinde düzenlediği önseçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinde sandıklar kuruldu.

YENİ Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre tek aday olarak girdiği il başkanlığı ön seçimlerini kazandı.

Özgür Çelik, seçimin ardından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, tek adaylı bir seçim olmasına rağmen 74.644 üyemizin oyuyla, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı seçildim.

Üstlendiğim büyük sorumluluğun ve tarihsel görevin farkındayım, bana güvenen tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Halkımızın isteği, üyelerimizin güçlü desteğiyle YENİ yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Hak kazanacak, halk kazanacak.

Yepyeni bir hayat doğacak!"