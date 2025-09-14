'Yeni parti kurulacak' iddiasına CHP'den yanıt

  1. Ekonomim
CHP'de 'kurultay davası'nda olumsuz bir karar çıkması durumunda yeni parti kurulacağına ilişkin iddialarına CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi 'yeni parti kurulacak' iddialarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Halktv'de katıldığı yayında CHP'nin yeni parti kurulmayacağını söyledi.

Gözler, Saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak"CHP kurultay iptal davası"na çevrilmişkin, parti ile ilgili iddialar da dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, yeni parti iddialarına ilişkin "Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz" dedi.

Çiftçi, şunları sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu olamaz, onun altına çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir. Bizim buradan CHP çatısı altından uzaklaşmamız söz konusu bile değil." 

"Çünkü bu parti baraj altı kaldığında da biz bu partideydik. Parti kapatıldığında da bu partinin çatısı altındaydık. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz, gündemimizde de dahil değil."

"Partiyi AKP yargısıyla atanmış kişilere yönettirmezler"

CHP'li Çiftçi, mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydederek, "Biz pes etmeyiz çünkü o sandıktan biz çıktık. Bu partiyi seçilmemiş kişilere yönettirmezler hele ki AKP yargısıyla atanmış kişilere hiç yönettirmezler" dedi.

Çiftçi, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultaya dikkat çekerek, 'isteyen herkes aday olabilir' diye konuştu.

Ayrıca, 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi’nin de olağanüstü şekilde toplanacağını hatırlattı.

