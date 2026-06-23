Yeni parti kurulacak mı? CHP'li Enginyurt'tan dikkat çeken paylaşım

Cemal Enginyurt, kullandığı 'yeni yol', 'yürüyüş' ifadelerinin meydanlar mı, yeni parti çalışmaları mı? olacağına açıklık getirmedi.

Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek,2027 den önce Kurultay yok demektir.

Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur.

Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın.

HAYDİ TÜRKİYE.

Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 23, 2026



CHP'lilere çağrı yaptı

Enginyurt genel merkezin kurultay açıklamasına tepki gösterirken, "Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur." dedi.

Enginyurt "Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek, 2027 den önce Kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın. HAYDİ TÜRKİYE. Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yandan CHP Lideri Özgür Özel bugünkü grup toplantısında "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." ifadelerini kullanmıştı.