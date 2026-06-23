Yeni parti kurulacak mı? CHP'li Enginyurt'tan dikkat çeken paylaşım
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın MYK sonrası açıklamasında ayrıca eylül ayında olağan kurultay sürecinin başlayacağını duyurmasının ardından CHP'li Cemal Enginyurt'tan 'yeni parti kurulacak mı?' tartışmalarına ışık tutacak bir açıklama geldi. Enginyurt 'Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın' dedi.
Cemal Enginyurt, kullandığı 'yeni yol', 'yürüyüş' ifadelerinin meydanlar mı, yeni parti çalışmaları mı? olacağına açıklık getirmedi.
Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek,2027 den önce Kurultay yok demektir.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 23, 2026
Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur.
Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın.
HAYDİ TÜRKİYE.
Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR.
CHP'lilere çağrı yaptı
Enginyurt genel merkezin kurultay açıklamasına tepki gösterirken, "Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur." dedi.
Enginyurt "Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek, 2027 den önce Kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur. Özgür Özel liderliğinde “YÜRÜYÜŞ” başlasın. HAYDİ TÜRKİYE. Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan yandan CHP Lideri Özgür Özel bugünkü grup toplantısında "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." ifadelerini kullanmıştı.