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YENİ Parti kuruldu, TBMM'de oturma düzeni değişti

YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM Genel Kurulu’nda koltuk düzeni değişti.

Haber Merkezi
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YENİ Parti kuruldu, TBMM'de oturma düzeni değişti
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YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM’deki parti grubu sayısı 7’ye yükselirken, oturma düzeni de değişti.

YENİ Parti kuruldu, TBMM'de oturma düzeni değişti - Resim : 1

YENİ Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu.

YENİ Parti kuruldu, TBMM'de oturma düzeni değişti - Resim : 2

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise CHP sıralarına oturdu.