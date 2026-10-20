YENİ Parti lideri Özel, Bakan Gürlek'e tazminat ödeyecek

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Adalet Bakanı Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu numaraların resmi kayıtlar üzerinden sorgulanabileceğini belirten Özel, iddialarının araştırılmasını istedi. Gürlek ise Özel’in 17 ve 24 Mart’ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Bakan Gürlek, dava dilekçesinde malvarlığına ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

Özel ise, Gürlek’in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı. Davanın ikinci duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Özel'in tazminat ödemesine karar verildi

Mahkeme, Bakan Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.