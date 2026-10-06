Yeni Parti lideri Özgür Özel: Satıp gidenler hain oğlu haindir

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, Meclis çalışmalarına katılımın ve sahada olmanın önemini vurgulayarak "Meclis'te çalışmaya başlıyoruz. Şüphesiz partimiz, geleneğinden gelen bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelenin ve kaliteli yasamaya katkının, iktidar olduğu dönemlerde de çok önemli kazanımları yasalaştırmanın geleneğinden gelen bir partidir. Öyle olduğu için Meclis çalışmaları, Meclis'e katılım önemlidir. Ancak bir yandan her gün seçim bir gün daha yaklaşmakta, milletin umutları Yeni Parti'ye bağlanmaktadır. Bunun için bu yasama döneminde Meclis'te olacağız, komisyonlarda olacağız. Gerektiğinde hep birlikte, gerektiğinde yeteri kadar olacağız. Ama koca bir yıl boyunca ta ki seçim gelene kadar, o sandık gelene kadar tüm grubumuzla birlikte Anadolu'nun dört bir yanında sahada olacağız" diye konuştu.

"Yeni Parti'nin üye sayısı 753 bine ulaştı"

Özel, ilçe kongrelerine ilişkin, "Önceki hafta tüm üyelerimizin katılımıyla ilçe başkanlarımızı seçmiştik. Toplam 820 ilçede şu ana kadar, ilçe kongreleri tamamlandı. Tüm ilçelerde tüm üyelerimiz ilçe başkanı için sandığa gittiler. Türkiye çapında yüzde 62,5’lik ki hemen hemen adayların yarısında yarış var, yarısında tek adayken, yüzde 62,5’lik bir katılım oranıyla Türkiye’de ilk kez denenen bir işi yüzde 62,5’lik bir katılım oranıyla ön seçimleri gerçekleştirdik. Peki göstermelik mi oldu bu iş? Hayır. Yarısına yakın yerde yarış oldu. Birden fazla adayın yarıştığı ilçelerin yüzde 47’sinde kurucu ilçe başkanı değişti, yerine üyeler yeni bir ilçe başkanını görevlendirdiler. Yani üyemiz kimin yöneteceğine, kimin devam edeceğine, kimin biraz dinlenip yeni bir adaya, bir kadına, bir gence, bir başka isme katkı sağlamaya görevlendireceğine bizzat üyelerimiz karar verdi. Bu adım bugün bakıldığında ilk adımdır. Yeni bir adımdır. Bugün itibarıyla Yeni Parti’nin üye sayısı bu sabah 753 bine ulaştı. Üye sayımız hızla artmaya devam ediyor. Sırada il başkanlığı seçimleri var. 81 ilde 18 Ekim günü üyelerimizin tamamı, yani düne kadar üye olmuş 753 bin kişi il başkanlığı için oy kullanacak" dedi.

"Ne ekerseniz onu biçeceksiniz"

Özel, Meclis açılısında genel kurulu terk etmeleriyle ilgili tartışmalara ilişkin, "1 Ekim’de Ata'mızın kurduğu Meclis’in açılışına katıldık. Ata'mıza Meclis Başkanının başkanlığında çelengimizi sunduk. Meclis Başkanının açılış konuşmasını dinledik, İstiklal Marşımızı hep birlikte okuduk. Daha sonra bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar, ‘Genel Başkanımızı nasıl dinlemezsiniz’ diye feryat ettiler. Yerel seçimlerin birinci partisinin başına mahkeme kararıyla kayyım atananların neyini dinleyeceğiz? Rakipleriyle mertçe yarışmak yerine kendini yeneceğinden korktuğu rakipleri hapse atan ve ülkeyi baskıyla, korkuyla yönetmeye çalışanların neyini dinleyeceğiz? Kimse kusura bakmasın, bu ortamı yaratan Erdoğan’ın bizzat kendisidir. Bundan sonra Erdoğan’a sesleniyorum; hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğinizi duyacaksınız. Kazanmadığı ilçeyi, belediye meclis üyelerini, belediye başkanlarını şantajla, tehditle, baskıyla, rüşvetle alanlara, saflarına katanlara, sonra da pişkin pişkin o ilçeyi kazanmış gibi caka satanlara yani milletin vermediği emaneti çalan, milli irade hırsızlığına kalkışanlara söylüyorum; bundan sonra ne ekerseniz onu biçeceksiniz.”

"5 milyona yakın mağdur var"

Özel, fon soruşturmasına değinerek, "Yeni yasama yılına asrın soygununun yakıcı ortamında başlıyoruz. Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken iktidarın açtığı yolda, iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın dolandırıcılığıyla, asrın soygunuyla, asrın vurgunuyla tanıştık. Milletimiz buna muhatap oldu. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı; 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda arttırmaya, belki biriken borçları bu vesileyle kapamaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın toplamda bu işten zarar gören mağdur var. Erdoğan'ın atadıkları bu işin tam içinde, tam göbeğinde. Biri büyükelçi, biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, biri İstişare Kurulu üyesi, biri Varlık Fonu yöneticisi. Diğerleri Erdoğan'ın yardımcıları, milletvekilleri, bakanları, bakan yardımcıları, bürokratları. Fatma Hanım elbette yalnız değildir. Diyor ki; 'Ben eğer bilseydim bu işleri kendi adıma yapar mıydım?' Onun bilmediği; ama şu an Bakanlar Kurulu'nda bulunan en az 1, belki birden çok bakanın bildiği, bütün AK Parti bürokrasisinin bildiği bir şey var; bu işleri çantacılara yaptırıyorlar. Ya da parayı Lüksemburg'a yolluyorlar. Orada bir off-shore hesabına koyuyorlar. Sonra yabancı yatırımcı Lüksemburg'daki off-shore hesaptan Türkiye'de yabancı yatırımcıymış gibi o fonda taklalar atıyorlar, paraları kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Okul polisi yok"

Okul güvenliği konusuna değinen Özel, "Erdoğan Türkiye'nin iktisadi güvenliğini koruyacaklarından bahsederken maalesef ülkenin evlatlarının güvenliğinden haberi dahi yok. Dün gördüm, kahroldum. Dedim ki göreceğiz, bununla yüzleşeceğiz. Kurşun geçirmez okul çantası. Bunu internette satıyorlar. Bu niye? Okulda polis yok diye. Okulda güvenlik yok diye. Okulda çocuğu koruyacak polis yok diye. Yok vallahi. 3 bin kişi Cumhurbaşkanını korumakla meşgul çünkü. Okula bulunamayan polisler Cumhurbaşkanını koruyorlar. 3 bin korumayla geziyor. İşte Türkiye'nin acı gerçeği budur; kurşun geçirmez okul çantası. Okul polisi yok okulun önünde, okulun önünde koruma yok. Çünkü hepsi birden Beyefendiyi korumakla görevlendirilmişler. Biz devletin alıp eğitip 7 yıl terörle mücadelede sınayıp, liyakatle görevini bırakan uzman çavuşlarımızdan önce 60 bin, takip eden dönemde 120 bin uzman çavuşu sınava sokup, psikolojik test ve okulda görev yapmayla ilgili eğitimin sonunda okulların bahçesinde, önünde okul güvenliği olarak görevlendireceğiz. Okulların güvenlik sorunu çözülmeden hiçbir siyasetçi kendi güvenliğini bu şekilde sağlamayacak” diye konuştu.

"Sen yeni değilsin"

Özel ayrıca, "Erdoğan’a buradan sesleniyorum. Yeni dönemde Meclis’i anayasadaki yetkileri ile tanıyıp, Meclis’e saygılı bir tutumda olacaksan, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini tanıyacaksan, yargı bağımsızlığına, Anayasanın vurgularına uyacaksan ancak o gün çıkar ‘Cumhurbaşkanıyım’ dersin. Yoksa Meclis’in yetkilerini tanıyan sayfayı yırt at, Anayasa Mahkemesi’ninkini yırt at, yargı bağımsızlığını yırt at; sonra çık orada ‘Ben Cumhurbaşkanıyım, devleti temsil ediyorum’ diye yetki kullan. Bizi tanımayanı bundan sonra biz de tanımıyoruz. Biz, bize bu kadar zulmü, kötülüğü yapanı tanımayıp da sırtımızı dönüp gidince önce biraz arkamızdan baka kaldı. Sonra prompter'a daldı, konuştu da konuştu. Eski siyaseti kötülüyor. Yeni bir siyasetten bahsediyor. Bu niye biliyor musunuz? Sosyal medyada son 3 ayın en çok konuşulan konusu; yeni siyaset, Yeni Parti, Yeni Parti’nin yeni yöntemleri, işte bu hafta sonu yaşadığımız demokrasi şöleni, üyeye, millete önem vermek, yeni bir siyasete, iktidara yürümek olunca, kelime bulutundan yakalıyorlar sosyal medyadan, koyuyorlar prompter’a, okuyor beyefendi. Efendim eski siyaset kötüymüş, yeni bir siyaset kurmak lazımmış. Sayın Erdoğan; sen yeni değilsin, sen eskisin, eski siyasetin temsilcisisin. Senin siyasetin milletin seçtiği belediye başkanının evine şafak baskını yaptırmaktır. Senin siyasetin kapıyı açan, üstünde gecelik olan kadınların görüntülerini basına servis ettirmektir. Senin siyasetin ana muhalefet partisine darbe yapıp başına kayyım atamaktır. Senin siyasetin milletin bankadaki, fondaki parasını yandaşa yedirmektir. Senin siyasetin İzmir’de, Foça’da aday çıkaramamışken tehdit, şantaj, baskı, korkuyla gidip yüzde 15 aldığınız ilçenin belediyesine çökmektir. Yıllardır asla kazanmadığın, sana güvenmeyen İzmir’in; güvenip de oy verdiği kişiyi tehditle, şantajla, baskıyla, cezaevinin ucunu göstererek, içeride yatan birinin dosyasında adını göstererek partine devşirmeye çalışan eski siyasetin daniskasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır. Teyzem dedi bana. ‘Bırak giden gitsin, satan satsın, topuklayan topuklasın.’ Yeni Parti var. İktidara yürüyüşte. Esas onlardan arınalım, önümüze bakalım" dedi.