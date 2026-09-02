YENİ Parti lideri Özgür Özel'den milletvekillerine 'CHP' talimatı

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde kurucu milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda kongre sürecine ilişkin hazırlıklar, eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan saha çalışmaları ve partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi yol haritası değerlendirildi. Görüşmede ayrıca fezlekesi bulunan milletvekillerinin durumu ile parti yönetimine yönelik gündeme gelen olası operasyon iddiaları ele alındı.

Özgür Özel’den milletvekillerine uyarı

Özgür Özel’e toplantı sırasında parti yönetimine yönelik operasyon iddiaları da soruldu. Özel’in bu sorulara, “Bunu konuşmayı bile doğru bulmam” yanıtını verdiği belirtildi.

Özel’in milletvekillerinden iddialar üzerinden tartışma yürütmek yerine parti çalışmalarına yoğunlaşmalarını istediği aktarıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP ile yaşanabilecek tartışmalar konusunda da milletvekillerini uyaran Özel’in, “CHP ile uğraşmayın. Önünüze bakın. Onlarla suni bir gündem yaratmayın” dediği ifade edildi.

YENİ Parti 81 ilde çalışma yapacak

Toplantıda partinin iktidar hedefine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel’in, “Partiyi ilk seçimlerde iktidar yapamazsam, hemen kurultayı toplayacağım. Bir bahane uydurup, ‘Şöyle oldu, böyle oldu’ demeyeceğim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Özel, olası bir baskın seçime karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek milletvekillerine saha çalışmaları için talimat verdi.

Bu kapsamda ilk milletvekili grubunun 10-20 Eylül, ikinci grubun ise 20-30 Eylül tarihleri arasında 81 ilde çalışma yapması planlanıyor.

Saha çalışmalarında YENİ Parti’nin kuruluş gerekçesi, Türkiye’nin gündemindeki sorunlara yönelik çözüm önerileri ve ekonomik programının yanı sıra yeni çözüm sürecine ilişkin görüşleri de aktarılacak.