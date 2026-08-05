YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, gözaltına alındı.
YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince gözaltına alınan Özalper'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabından söz konusu olaya tepki gösterirken, şunları yazdı:
"Yeni Parti İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı.
Önce Demirhan sonra Cem ve Anıl şimdide İlksen Özalper...
Amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız.
Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
İlksen Başkan yalnız değildir."