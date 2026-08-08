YENİ Parti Manisa İl Başkanı tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı.
İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'çıkar amaçlı suç örgütü' ve 'rüşvet soruşturması' kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri aynı gün tamamlanan Özalper, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürülmüştü.
Gözaltı kararı doğrultusunda Özalper'in evinde arama yapılmıştı.
Soruşturmanın; görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında verdiği ifadeler ile MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtiliyor.