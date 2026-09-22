YENİ Parti, Manisa'daki okul saldırısı için heyet görevlendirdi

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından heyet görevlendirdi.

Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile de telefonda görüşerek bilgi aldı.

YENİ Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

Ne oldu?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir saldırgan, lise önünde tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Manisa Valiliği, 8 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise yakalandı.