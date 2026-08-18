YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! İşte o anlar...

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Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta yürüdüğü sırada eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Meriç'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Vali Çeber: Konuyu titizlikle takip ediyoruz

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek, "Milletvekilimiz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kaçan saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Adli soruşturma sürüyor.

Kurtulmuş: Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Melih Meriç kimdir?

Melih Meriç, 1968 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, lise eğitimini ise Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden 1990 yılında inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komitesinde görev aldı ve Meclis Üyeliği yaptı. 2012-2016 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılının Ocak ayında CHP Gaziantep il başkanlığı görevine atandı, ancak Şubat ayında bu görevinden istifa etti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. TBMM'de İçişleri Komisyonu üyeliğinde görev aldı. CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. Meriç evli ve 3 çocuk babasıdır.