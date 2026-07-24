YENİ Parti resmen ana muhalefet oldu! Meclis sitesi güncellendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönmesinin ardından Özgür Özel'in 91 milletvekili ile kurduğu YENİ Parti TBMM resmi sitesine eklendi.
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Özgür Özel'in CHP'den ayrılan milletvekilleri ile birlikte kurduğu Yeni Parti, TBMM'nin resmî sitesine eklendi. Meclis sitesindeki bilgilere göre Yeni Parti, sandalye dağılımında AK Parti'nin ardından ikinci sırada yer alarak ana muhalefet statüsü kazandı.
CHP'nin ise ana muhalefet partisi statüsü düştü.