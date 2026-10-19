Yeni Parti Sözcüsü Emre: Fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmakta

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, geçen hafta sonu partisinin 69 ilde il başkanlığı ön seçimleri düzenlediğini hatırlattı.

Zor bir dönemde siyaset yaptıklarını ifade eden Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi.

Fon soruşturmasına değinen Emre, "Bu fon vurgununun maliyeti her geçen gün artmaktadır. Çünkü sürekli borsa kaybetmektedir. Zarar her hafta artmakta ve katlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir iddiası, delili, belgesi olan, savcılıklara başvurabilir"

Emre, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP ile Yeni Parti arasında "milletvekili aidatlarının iadesine" ilişkin yaşanan tartışmaların sorulması üzerine Emre, "Butlancılar, bizi suni gündemlerde meşgul etmeye çalışmaktadır. Bir iddiası, delili, belgesi olan savcılıklara başvurabilir." yanıtını verdi.

Emre, ortada bir bağış olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bağışlar, parti genel merkezlerine yapılır, tüzel kişilikler orasıdır. Oraya geçmişten bugüne hepimizin bağışladığı rakamlar vardır. O bağışların geri alınması gibi bir durum zaten söz konusu değildir. Parlamento grubunun rutin harcamaları için milletvekilleri bütçe yaparlar, harcamasını planlarlar. Partiden ayrışmanın çok net olduğu zaman diliminde, parti kasasında, 130 milletvekilinin kesintileri kendilerine iade edilmişti, doğrusu budur. Kim, hangi grubu kuruyorsa, oradaki harcaması için o kaynağı yatırmıştır. Orada kalmak isteyen 40 civarı milletvekili parayı tekrar o gruba yatırmıştır. Bizimle hareket eden milletvekilleri de Yeni Parti Grubu'nun kesinti yapması üzerine kesintiyi vermiştir."