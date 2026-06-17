Yeni parti tartışmasında kritik Mansur Yavaş gelişmesi

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken, parti içinde yeni oluşum iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Kurban Bayramı sürecinde CHP’de iki ayrı bayramlaşma programı düzenlendi. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde partililerle bir araya gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Güvenpark’ta vatandaşlara hitap etti.

Mansur Yavaş, yeni parti formülüne sıcak bakmıyor

Özgür Özel'le birlikte Güvenpark'ta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mitingin ardından Anıtkabir'e yürümüştü. Bu süreçte sürekli kurultay çağrısı yapan Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haberler.com'un haberine göre, Özgür Özel’in yeni parti kurması durumunda Yavaş’ın partiye katılmayacağı ve bu fikrini Özel yönetimine ilettiği öne sürüldü.

CHP’den ayrılıp bağımsız siyaset yapma niyeti olmadığı iddia edilen Yavaş’ın, CHP’de kalıp parti içindeki tartışmalarda da taraf olmayacağı iddia edildi.

Öte yandan, Özgür Özel yönetiminin olası bir yeni parti kurulması durumunda CHP'li belediye başkanlarına herhangi bir zorunluluk getirmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Belediye başkanları CHP çatısı altında kalmaya devam edebilecek

Kulislerde konuşulanlara göre bu yaklaşımın temelinde, "Biz zaten ayrılık kararını alırsak koşullar nedeniyle alacağız. Bir gün tekrar partimize dönmek üzere. Bu esnada belediye başkanlarının CHP’den ayrılmalarına gerek yok" değerlendirmesi yer alıyor.

Bu çerçevede belediye başkanlarının kendi tercihleri doğrultusunda hareket edebileceği, isteyen isimlerin CHP çatısı altında siyasi faaliyetlerini sürdürmeye devam edebileceği belirtiliyor.