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YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
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YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel yaptı.

YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Resim : 1

Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliğine ise Gülsemin Kaya seçildi.

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