YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel gerçekleştirdi.
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YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel yaptı.
Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliğine ise Gülsemin Kaya seçildi.