YENİ Parti’de çerçeve yasa mesaisi: Özgür Özel kapalı grup toplantısına başkanlık edecek
YENİ Parti, çerçeve yasanın Genel Kurul görüşmeleri öncesinde bugün saat 10:00’da kapalı grup toplantısı yapacak. Özgür Özel’in demokratikleşme vurgusu yapması beklenirken, oylamada grup kararı alınmayacağı ve bazı milletvekillerinin “Hayır” oyu kullanacağı öğrenildi.
YENİ Parti, çerçeve yasa görüşmelerinde izlenecek yol haritasına yönelik saat 10:00’da kapalı grup toplantısı yapacak.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda, Genel Kurul’daki çerçeve yasa oylamasına yönelik alınacak karar tartışılacak. Özel, yasanın görüşmelerinde söz alarak kürsüye çıkacak.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in YENİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Genel Kurul konuşmasında Özgür Özel, demokratikleşme adımlarının önemine dikkati çekecek.
Ortak raporda yer verilen düzenlemelerin hiçbirinin çerçeve yasaya dahil edilmemesini eleştirmesi beklenen Özel, kalıcı barışın ancak demokratikleşme adımları ile sağlanbileceğini vurgulayacak.
Grup kararı alınmayacak
İddiaya göre, YENİ Parti çerçeve yasanın oylamasına yönelik ortak bir grup kararı almayacak. Bazı milletvekillerinin yasaya itirazı oylamaya da yansıyacak.
Bu kapsamda, Genel Kurul’daki oylamaya katılmayacağı öğrenilen bazı milletvekillerinin yanı sıra bir grup milletvekili ise oylamada, “Hayır” oyu kullanacak.