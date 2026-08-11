YENİ Parti’de hangi vekiller çerçeve yasaya ‘Hayır’ dedi? İşte o isimler...

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis'te oylandı. Yasa 468 oyla kabul edildi. 88 ret oyu kullanıldı. Çekimser oylar ise 6 oldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında “Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde, bu yasaya ‘Evet’ diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır” demişti.

YENİ Partili birçok vekil sosyal medyasından ‘Hayır’ oyu vereceğini duyurmuştu.

54 YENİ Partili 'hayır' dedi

Meclis tutanağına göre vekillerini serbest bırakan YENİ Parti’de 54 milletvekili teklifi reddederken 35 milletvekili ‘Evet’ oyu kullandı.

YENİ Parti’den teklifi reddeden 54 isim şöyle:

Ayhan Barut (Adana)

Orhan Sümer (Adana)

Reşat Karagöz (Amasya)

Mustafa Erdem (Antalya)

Aliye Coşar (Antalya)

Uğur Bayraktutan (Artvin)

Süleyman Bülbül (Aydın)

Evrim Karakoz (Aydın)

Ensar Aytekin (Balıkesir)

İzzet Akbulut (Burdur)

Hasan Öztürk (Bursa)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)

Kayıhan Pala (Bursa)

Mehmet Tahtasız (Çorum)

Şeref Arpacı (Denizli)

Talih Özcan (Düzce)

İbrahim Arslan (Eskişehir)

Melih Meriç (Gaziantep)

Elvan Işık Gezmiş (Giresun)

Servet Mullaoğlu (Hatay)

Hikmet Yalım Halıcı (Isparta)

Salih Uzun (İzmir)

Murat Bakan (İzmir)

Ümit Özlale (İzmir)

Deniz Yücel (İzmir)

Seda Kaya Ösen (İzmir)

Ednan Arslan (İzmir)

Gökçe Gökçen (İzmir)

Cemal Enginyurt (İstanbul)

Fethi Açıkel (İstanbul)

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul)

Suat Özçağdaş (İstanbul)

Aşkın Genç (Kayseri)

İsmail Atakan Ünver (Karaman)

Fahri Özkan (Kırklareli)

Metin İlhan (Kırşehir)

Nail Çiler (Kocaeli)

Mühip Kanko (Kocaeli)

Veli Ağbaba (Malatya)

Bekir Başevirgen (Manisa)

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa)

Talat Dinçer (Mersin)

Cumhur Uzun (Muğla)

Süreyya Öneş Derici (Muğla)

Gizem Özcan (Muğla)

Seyit Torun (Ordu)

Tahsin Ocaklı (Rize)

Murat Çan (Samsun)

Ayça Taşkent (Sakarya)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

Barış Karadeniz (Sinop)

Sibel Suiçmez (Trabzon)

Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak)

Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak)