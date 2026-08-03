YENİ Parti'de mobil üyelik dönemi başlıyor

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya geldi. Toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra partiye yeni katılımlar, belediyelere ilişkin süreçler, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar ve TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağı değerlendirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti üyelik sürecinin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Emre, "Bu hafta içinde üye alımının başlayacağını değerlendiriyoruz. Üye alımını telefona indirilecek bir aplikasyonla yapacağız. Burada hem üye olunabilecek hem de aidat yatırılabilecek bir oluşum yapıldı" ifadelerini kullandı.

44 il ve 593 ilçede teşkilatlanma tamamlandı

Emre, YENİ Parti'nin teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bugüne kadar 44 il ve 593 ilçede örgütlenmenin tamamlandığını söyledi. Kısa süre içinde bu sayının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Emre, CHP'den partiye katılan belediye başkanlarına ilişkin de bilgi verdi.

"Bugün itibarıyla 44 ilde, 593 ilçede örgütlenme yapılmış haldedir. Bir hafta içerisinde bu sayı daha da artacak. Belediyeler konusunu çok hassas çalışıyoruz. Tutuklular ve istifalar düşürülünce 355 belediye kalıyor, bunun 200'den fazlası bize şu an katılmıştır. Kısa süre içerisinde de sayının 300'leri geçeceğini değerlendiriyoruz. YSK'ya yaptığımız atamaya butlancı yönetim ve AKP itirazda bulunmuştur. MHP ve DEM ise kanundan kaynaklı doğru tarafı desteklemiştir. YSK başkanı da 'Bunun oylanacak bir şeyi yoktur, kanun ve hak bellidir' demiştir" dedi.

"Partimize yapılan bağışlar devam ediyor"

Partiye yapılan bağışların sürdüğünü belirten Emre, siyasi partilere yapılabilecek bağışların yasal çerçevede yürütüldüğünü söyledi.

Emre, "Siyasi partiler kanuna göre nakdi bağış miktarı bellidir. Ancak birisi binasını vermek isterse, o siyasi partinin orayı kullanması kaydıyla şarta bağlı bağış yapılabiliyor. Araçlar için de aynı kural geçerlidir. Bağışlar devam ediyor. Buna ilişkin bilgilendirmeleri her akşam 20.00'de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Özgür Ceylan yapacak. Her şeyi şeffaf biçimde paylaşacağız" diye konuştu.

"Sürece yapıcı destek vermeyi sürdüreceğiz"

Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa taslağını henüz görmediklerini belirten Emre, "Biz bu sürece yapıcı destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Emre ayrıca, şehit yakınları ve gazilerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, Meclis'te grubu bulunan partilere destek çağrısında bulundu.

CHP'li Emre'den belediyelere yönelik operasyonlara tepki

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Emre, bu uygulamalara tepki gösterdi.

"İktidar partisi, eline geçirdiği yargı kollarıyla seri operasyonlara girişti. En son bu hafta da maalesef Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu, gözaltına alınıp tutuklandılar. Her hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Hiçbir dönem yoktur ki aynı gerekçelerle operasyona uğrasın belediye başkanları. İstanbul'un 39 ilçesinin 14 belediye başkanı Silivri'de tutuklu. Kazandığımız yerlerde görevden uzaklaştırıldılar. Vatandaş iradesine darbenin büyüklüğünü göstermesi açısından ibretlik" ifadelerini kullandı.