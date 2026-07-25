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Yeni Parti'de MYK belli oldu

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’de A takımı belli oldu. Açıklanan MYK listesiyle birlikte partinin kurmay kadrosu ve görev dağılımı netleşti.

Haber Merkezi
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Yeni Parti'de MYK belli oldu
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Yeni Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan parti yönetiminde kritik görevleri üstlenecek isimler netleşti.

MYK'de görev dağılımı şöyle:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

 Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

 Parti Sözcüsü: Zeynel Emre