Yeni Parti'de MYK belli oldu
Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’de A takımı belli oldu. Açıklanan MYK listesiyle birlikte partinin kurmay kadrosu ve görev dağılımı netleşti.
Yeni Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplanan parti yönetiminde kritik görevleri üstlenecek isimler netleşti.
MYK'de görev dağılımı şöyle:
Genel Sekreter: Yunus Emre
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre