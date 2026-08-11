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YENİ Parti'de online üyelik süreci başladı

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, online üyelik işlemlerinin "uyelik.yeni-parti.org.tr" adresi üzerinden başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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YENİ Parti'de online üyelik süreci başladı
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24 Temmuz’da kurulan YENİ Parti için online üyelik işlemi başladı.

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin geleceğine söz söylemek, değişimin parçası olmak için sen de aramıza katıl. Gücümüzü milletimizden, umudumuzu yarınlardan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Online üyelikler “uyelik.yeni-parti.org.tr” adresinden gerçekleştiriliyor.