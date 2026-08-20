YENİ Parti'de Özgür Özel sahaya iniyor: İlk adresi belli oldu

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışmalarını Trabzon ve Rize'de yapacağı açıklandı.

YENİ Parti’nin 24 Temmuz’daki kuruluşunun ardından Özgür Özel, saha çalışmalarına başlıyor.

Özel, 21 Ağustos Cuma sabahı Ankara’dan Trabzon’a gidecek. Özel’in Trabzon’daki ilk programının cuma namazı olması bekleniyor. Ardından Uzun Sokak’ta esnaf ziyareti yapacak olan Özel, ziyaretin sonunda vatandaşlara hitap edecek.

Özel, son olarak bir fındık bahçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya gelecek.

Özel, saha çalışmalarına 22 Ağustos Cumartesi günü Rize’de devam edecek.