YENİ Parti’den Cemil Tugay açıklaması: Bizimle bir iletişimi yok

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YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Emre, Tugay’ın başka bir partiye geçebileceği yönündeki bilgileri kendilerinin de basından takip ettiğini belirterek, “Kendisinin Genel Başkanımızla veya bizlerle bir iletişimi yok” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay iddialarına yanıt

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Zeynel Emre, söz konusu bilgilerin kendilerine de basın aracılığıyla ulaştığını söyledi.

Emre, “Başka bir partiye geçebileceği yönündeki bilgileri biz de basından duyuyoruz. Kendisinin Genel Başkanımızla veya bizlerle bir iletişimi yok” dedi.

Yeni Parti’nin 413 belediyeyi kazandığı günden itibaren belediyelere yönelik baskı ve siyasi şantaj olduğunu savunan Emre, “Bir parti düşünün; oy oranı yüzde 50'lerden yüzde 30'ların altına inmiş, soyguna bulaşmış. Artık batan gemiye niye binilsin? Giden kişi kendine oy veren insanların tercihini değiştiremiyor, hiçbir etkisi de olmuyor” ifadelerini kullandı.

İttifaklara ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, şu an için planlanmış bir görüşme takviminin bulunmadığını belirtti. Emre, ittifak siyasetinin mevcut anayasanın ortaya çıkardığı bir durum olduğunu ve anayasa yürürlükte olduğu sürece ittifak siyasetinin devam edeceğini söyledi.

Emre, partilerinin temel amacının oy oranını artırmak olduğunu belirterek, seçim takvimi geldiğinde o günün koşullarına göre değerlendirme yapılacağını ifade etti.

Mersin’deki operasyon ve görüntülerin servis edilmesine tepki

MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mersin’de gerçekleştirilen belediye operasyonu ve operasyon sırasında çekilen görüntülerin servis edilmesine de değinen Emre, operasyonların sabaha karşı yapılmasının usul açısından daha önce de eleştirildiğini söyledi.

Gözaltı sırasında veya bir evde arama gerçekleştirildiğinde kolluk görevlisinin kamerasıyla çekilen görüntülerin, olası kötü muamele iddiaları karşısında ispat aracı olabileceğini belirten Emre, bu görüntülerin mahrem olduğunu ve herhangi bir yere servis edilemeyeceğini ifade etti.

Mersin’de bir belediye başkanının evine gerçekleştirilen operasyon sırasında çekilen görüntülerin de servis edildiğini belirten Emre, İçişleri Bakanlığının görüntülerin servis edilmesiyle ilgili sorumluluğu bulunmadığını belirterek soruşturma makamlarını işaret ettiğini söyledi.

Emre, yaşananların iktidar gücünün kötüye kullanılması ve içerideki bir çeteleşmenin işareti olduğunu savundu.

Fon soruşturması ve yurt dışına kaçış iddiası

Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emre, geçtiğimiz hafta bir genel başkan yardımcısının oğlunun mal varlığına el konulduğunu ve yaklaşık 1 saat içerisinde bu kararın kaldırıldığını söyledi.

Söz konusu işlemin hukukta örneğinin bulunmadığını savunan Emre, aynı kişinin ortak olduğu iddia edilen kişiyle birlikte 9 milyarın üzerinde alım gerçekleştirdiğini belirtti.

Emre, bu konuda yalnızca Sayın Yazıcı'nın arkasında durulduğuna ilişkin bir açıklama yapıldığını ifade ederek, “Biz de milletin yanındayız. Biz bu vurgundan kayıp yaşayan 2 milyon insanımızın yanındayız” dedi.

Vurgunun merkezinin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi olduğunu savunan Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST'te muhalefet belediyelerine yönelik “Bunlar belediyeyi arpalığa çeviriyor” ifadelerini kullandığını belirtti. Emre, “Sizin arpalığa çevirdiğiniz yerleri biz millet yararına Gülistan'a çevirdik” diye konuştu.

Soruşturmalarda adı geçen isimlerden Ertan Aydın hakkında da konuşan Emre, Aydın’ın iktidar partisinde milletvekilliği yaptığını ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu söyledi.

Aydın’ın “Türkiye Yüzyılı” fikrinin mimarı olduğunu belirten Emre, bu kavramdan anlaşılanın vatandaşın cebini soymak ve kendi ceplerini doldurmak olduğunu savundu. Emre, “O sandık elbet gelecek. Millet bunun hesabını sizden soracak” ifadelerini kullandı.

Eski bir bürokratın 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı yönündeki haberleri de gündeme getiren Emre, söz konusu kişinin iki kez milletvekili aday adayı olmuş Osman Arıkan Nacar olduğunu söyledi.

Nacar’ın E-Data teknoloji firmasının üç ortağından biri olduğunu belirten Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e bazı sorular yöneltti. Emre, Çelik ile Nacar’ın kısa süre önce Bodrum’da birlikte tatil yapıp yapmadıklarının, Ankara’ya birlikte dönüp dönmediklerinin ve aralarındaki ilişkinin boyutunun açıklanmasını istedi.

Emre, Nacar’ın gerçekleştirdiği iddia edilen işlemlerle ilgili olarak da Çelik’in açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Erişim engelleri konusunda daha önce Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruyu da hatırlatan Emre, çarşamba günü saat 12.00’de Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Emre, sivil toplum kuruluşları, diğer siyasi partiler, hesabı kapatılan kişiler ve ilgili derneklerin yer aldığı platformda yurttaşlarla birlikte açıklama yapılacağını belirtti.