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YENİ Parti'den sıcağa göre çalışma saati talebi

Yeni Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, iklim kriziyle artan sıcaklıkların özellikle açık alanda çalışanlar için risk yarattığını belirterek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasını istedi.

Canan Sakarya
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YENİ Parti'den sıcağa göre çalışma saati talebi
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CANAN SAKARYA / ANKARA

Teklife göre açık alandaki çalışma süreleri hava ve hissedilen sıcaklığa göre düzenlenecek; riskli saatlerde çalışma durdurulabilecek veya sınırlandırılabilecek. İşverenler çalışma saatlerini serin saatlere kaydırmak, temiz içme suyu, gölgelik dinlenme alanı ve ilk yardım imkânı sağlamak, çalışanlara ısı stresi eğitimi vermek ve risk grubundakiler için ek önlem almakla yükümlü olacak. Uygulamanın esasları da kurumlar ve sosyal tarafların görüşüyle çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

 