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Yeni Partili Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ifadeye çağrıldı

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
DHA
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Yeni Partili Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ifadeye çağrıldı
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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği iddia edilen Mehmet Sedat Erge “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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