YENİ Partili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S. A.K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K. tutuklandı.
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklanması olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Meriç'in dün (18 Ağustos Salı) eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S. A.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından S.A.K. gözaltına alındı. Bugün, S.A.K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K. tutuklandı.
Ne oldu?
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, dün akşam saatlerinde merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.
Ameliyatın ardından tedavisi yoğun bakımda sürdürülen Meriç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan S.A.K.'nin CHP'nin eski Oğuzeli İlçe Başkanı olduğu öğrenilmiş, suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K. ile birlikte hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Ayrıca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı.