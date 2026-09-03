YENİ Partili Melih Meriç’ten sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meriç, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek kendisine iletilen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.

Meriç’ten İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’na teşekkür mesajı

Meriç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine gönderdiği geçmiş olsun notunu da paylaştı. Notun iyileşme sürecinde kendisine moral verdiğini ifade eden Meriç, Dilek İmamoğlu’nun hastane ziyaretinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

"Silivri’den ulaşan bu kıymetli not, iyileşme sürecimde yalnızca büyük bir moral değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma duygusu da verdi. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor."

“En kısa zamanda yeniden görevinin başında olmak istiyorum”

Meriç, açıklamasında en kısa zamanda yeniden görevinin başında olmayı istediğini belirterek, “Gaziantep’imizin ve sizlerin hizmetinde olmayı büyük bir özlemle bekliyorum” dedi.