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YENİ Partili vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında ‘yağma’ ve ‘kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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YENİ Partili vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serpil Yavuzyılmaz hakkında başlatılan soruşturmaya "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları gerekçe olarak gösterildi.

Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz’ın yaklaşık 2 yıl TBMM’de danışmanlığını yapan Özgün Avcı’nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

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