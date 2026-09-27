YENİ Parti'li vekil Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Mustafa Erdem dün açıklama yapmıştı

YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında, Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık sorunları gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alarak ev hapsine çıkması için 5 milyon dolarlık iş takibi ve para trafiği yürüttüğü iddia edildi.

İddiaların ardından dün açıklama yapan Erdem, şunları kaydetmişti:

“Hakkımda gündeme getirilen iddialar nedeniyle, yaşanan süreci bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınarak ev hapsine çıkmasının mümkün olup olmadığı konusunda hukuka uygun bir destek ve yol gösterme arayışı içerisinde, dostlarımın aracılığıyla Murat Etöz isimli şahısla görüştüm.

Murat Etöz daha sonra, kim olduklarını bilmediğim bazı kişilerle görüştüğünü ve bu kişilerin para talep ettiğini bana iletti. Kendisine açık ve net biçimde, benim talebimin böyle bir şey olmadığını, yalnızca hukuka uygun bir destek beklediğimi, para talebini kabul etmediğimi ve böyle bir talebin tarafıma iletilmesini dahi uygun bulmadığımı söyledim. Benim açımdan konu o anda kapanmıştır.

Ancak daha sonra tanımadığım kişilerden tehdit içerikli mesajlar ve telefonlar almaya başladım. Bunun üzerine Murat Etöz’e ulaşarak, 'Bu insanlar beni neden arıyor?' diye sordum. Kendisi bana böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Tehditlerin devam etmesi üzerine Murat Etöz’e yeniden ulaşmaya çalıştım ancak kendisine ulaşamadım.

Bunun üzerine yardım istemek amacıyla, Murat Etöz’ün arkadaşı olan Arda Birici’ye, tanımadığım kişilerden gelen mesajları ilettim. Kendisinden Murat Etöz ile görüşmesini; bu kişilerle ne konuştuysa, ne söylediyse ortaya çıkan bu durumu çözmesini istedim.

Arda Birici de bana, söz konusu kişilerin para koparmaya çalışmış olabileceklerini, durumu ciddiye almamam gerektiğini söyledi. Bir veya iki gün sonra mesajlar ve telefon aramaları kesildi. Yaşananların tamamı bundan ibarettir.

Hiç kimseden hukuk dışı bir işlem yapılmasını istemedim. Hiç kimseye herhangi bir para teklif etmedim, para verilmesini kabul etmedim ve bu yöndeki bir talebi öğrendiğim anda açıkça reddettim. Benim bilgim ve iradem dışında kimlerin kimlerle ne görüştüğü, ne vaat ettiği veya ne talep ettiği konusunda bilgim bulunmamaktadır.

Şahsımı, bilgim ve iradem dışında gerçekleşen görüşmeler veya reddettiğim para talepleri üzerinden herhangi bir hukuka aykırı ilişkinin parçasıymışım gibi göstermeye yönelik iddiaları kabul etmiyorum."