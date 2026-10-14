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YENİ Parti'li vekiller Halk TV’ye kayyum atanmasını ağız ve gözlerinde siyah bantlarla protesto etti

Halk TV’ye kayyum atanması ve kanalın yayınının durdurulması, siyasilerin tepkisine neden oldu. TBMM’deki Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde YENİ Partili vekiller, ağız ve gözlerine siyah bant takarak kararı protesto etti.

Haber Merkezi
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YENİ Parti'li vekiller Halk TV’ye kayyum atanmasını ağız ve gözlerinde siyah bantlarla protesto etti
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Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durdurldu.

Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.

Kayyum atanmasına tepkiler sürüyor

Halk TV'ye yapılan kayyum atamasına sendika ve siyasilerden de tepki geliyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir" açıklamasını X hesabından paylaştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da, "Keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı, yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz!" açıklaması yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları X hesabından kararın "derhal" geri çekilmesi çağrısı yaptı.

"Şafak vakti operasyonu ile Halk TV'ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir" ifadelerini kullandı.

İktidarı eleştiren Hatimoğulları, "muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye'yi büyük bir karanlığa sürüklüyor! Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez!" mesajını paylaştı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü TV yayınında Halk TV'nin fon krizini haber yapan kanallardan biri olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Ekrem İmamoğlu'nun bugün Silivri'de savunma yapacağını gün gelen kayyum kararı için "azınlık iktidarının içinde bulunduğu korku ve acziyetin boyutunu gösteriyor" dedi.

Vekiller ağız ve gözlerine siyah bant taktılar

TBMM'de yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de YENİ Partili üyeler protesto için gözlerine ve ağızlarına siyah bant çekti.

 

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