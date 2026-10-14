YENİ Parti'li vekiller Halk TV’ye kayyum atanmasını ağız ve gözlerinde siyah bantlarla protesto etti

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durdurldu.

Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.

Halk Tv, Türk Halkı'nındır. Kayyum'la teslim alınamaz. https://t.co/mAhsmhpTUU — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

Kayyum atanmasına tepkiler sürüyor

Halk TV'ye yapılan kayyum atamasına sendika ve siyasilerden de tepki geliyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir" açıklamasını X hesabından paylaştı.

Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken… Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar. Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK! — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 14, 2026

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da, "Keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı, yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz!" açıklaması yapıldı.

Halk TV'ye kayyum atandı! Son yıllarda siyasi iktidarın her sorunu aşmak için kullandığı hukuksuzluk, bugün bir kez daha basın özgürlüğünü vurdu. Keyfi bir kararla Halk TV sabah saatlerinde polislerce basıldı, yayına müdahale edildi. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz! Basın hürdür, sansür edilemez! — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) October 14, 2026

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları X hesabından kararın "derhal" geri çekilmesi çağrısı yaptı.

"Şafak vakti operasyonu ile Halk TV'ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir" ifadelerini kullandı.

İktidarı eleştiren Hatimoğulları, "muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye'yi büyük bir karanlığa sürüklüyor! Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez!" mesajını paylaştı.

Şafak vakti operasyonu ile Halk TV’ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir. Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve toplumun çoğulcu sesine vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye’yi büyük bir karanlığa sürüklüyor! Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez! Kararı derhal geri çekin; basına ve basın emekçilerine yönelik baskılara son verin. Kayyıma karşı Halk TV’nin ve basın emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Halk TV’ye, basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak, özgür bir Türkiye’ye sahip çıkmaktır. — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) October 14, 2026

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü TV yayınında Halk TV'nin fon krizini haber yapan kanallardan biri olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV'ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.” Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir! — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 14, 2026

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Ekrem İmamoğlu'nun bugün Silivri'de savunma yapacağını gün gelen kayyum kararı için "azınlık iktidarının içinde bulunduğu korku ve acziyetin boyutunu gösteriyor" dedi.

Türkiye susmayacak! Sesini, görüntüsünü yasakladıkları, kitaplaştırdığı savunmasını toplattıkları Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de tarihi savunmasını yapacağı gün, Halk TV’ye yönelik şafak operasyonu ve kayyum kararı, azınlık iktidarının içinde bulunduğu korku ve acziyetin boyutunu gösteriyor. Halkın iradesiyle sahip olamadığı her yere çöken, tehdit, şantaj ve teklif yoluyla satın alamadığını, devletin gücünü istismar ederek zorbaca yöntemlerle teslim almaya çalışan, halkımıza hiçbir vaadi kalmamış bu düzen daha fazla devam edemez. İktidarını kaybetme korkusu ve telaşı içinde olanların, fon vurgununun, derin yoksulluğun, adaletsizliğin üstünü şafak operasyonlarıyla örtmesine, kurdukları muhalefetsiz Türkiye hayalini gerçek kılmalarına geçit vermeyeceğiz. Halkın sesini kısıp nefesini keserek hakikati susturamayacaksınız. Halk TV’nin ve bütün gazetecilerin yanındayız. — Özgür Çelik (@ozgurcelik1919) October 14, 2026

Vekiller ağız ve gözlerine siyah bant taktılar

TBMM'de yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de YENİ Partili üyeler protesto için gözlerine ve ağızlarına siyah bant çekti.