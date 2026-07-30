YENİ Parti'nin 24 saatte ne kadar bağış topladığı belli oldu

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur." bilgisini paylaştı.

Kampanyaya katılan tüm vatandaşlara destekleri için yürekten teşekkür ettiğini belirten Ceylan, "Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyasi partilere 2026 yılında yapılan Hazine yardımlarının yer aldığı bir tabloya da yer veren Ceylan'ın paylaşımına göre; AK Parti 2 milyar 550,5 milyon lira, CHP 1 milyar 815,5 milyon lira, MHP 721,5 milyon lira, İYİ Parti 693,9 milyon lira ve DEM Parti 631,7 milyon lira Hazine yardımı aldı.