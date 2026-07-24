Yeni Parti'nin 41 sayfalık program açıklandı

Mutlak butlan kararı ardından tedbiren görevden alınan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkaran Özel, oy birliği ile Yeni Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Grup başkanvekilliğine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçilirken partinin YDK ve PM üyeleri de belli oldu.

Sosyal medya hesapları duyurulan Yeni Parti'nin sitesi de açıldı. www.yeni-parti.org alan adıyla açılan sitede partinin program ve tüzüğüne yer verildi.

Yeni Parti'de CHP’nin Özel döneminde güncellenen 130 sayfayı aşan programı ve yenilenmiş tüzüğü esas alındı. Program özetlenerek, temel kısımları aynı biçimde tekrarlandı. Kamuculuk ve sosyal devlet kısımları büyük oranda aynı biçimiyle alındı.

Yeni Parti Programı'nda, tarafsız ve sembolik yetkilere dayalı Cumhurbaşkanlığı, güçlü Meclis ve kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistem hedefine yer verildi.

Programda partinin "siyasi kimliği" genel olarak Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri, "yenilenme hedefleri" eşliğinde CHP'yi simgeleyen 'Altı Ok' prensipleri ve 'çağdaş sosyal demokrat değerler'le temellendirildi.

"Ana dil haktır"

"Eşit vatandaşlık" vurgusu yapılan ve "Ana dil haktır" görüşü dile getirilen programda, Kürt sorunu ve Alevi vatandaşların sorunları konusunda şu görüşler paylaşıldı:

"Terörün sona ermesiyle birlikte eşitlikçi, katılımcı, demokratik bir siyasi ve toplumsal düzenin kurulması ile Kürt sorununda kalıcı çözüm sağlanacaktır. Esas ilke herkesin kendini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesidir. Ana dil haktır. Bu yaklaşımla tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkı sağlanacaktır. Kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramasına ve toplumsal olarak dışlanmasına izin verilmeyecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, bölgesel eşitsizliklerin yoğunlaştığı alanlarda kapsayıcı kalkınma programları uygulanacaktır. Eğitim, sağlık, istihdam, altyapı, dijitalleşme ve gelir adaleti alanlarında özel destek mekanizmaları kurulacaktır.

Alevi yurttaşlarımızın toplumsal yaşamda maruz kaldıkları eşitsizliklere, hak ihlallerine ve Alevi inancının tanınmaması ve taleplerinin görmezden gelinmesine son verilecektir.

Cemevlerinin ibadethane statüsü yasal güvenceye kavuşturulacak ve bu doğrultuda gerekli tüm yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Alevi yurttaşlarımızın haklarını etkin biçimde koruyacak, hak ihlallerinin önlenmesini ve giderilmesini sağlayacak kurumsal mekanizmalar oluşturulacaktır."

Milliyetçi ve muhafazakâr sağa da çağrı

Programda Yeni Parti'nin "düşünsel temelleri ve siyasi kimliği" anlatılırken "Türkiye İttifakı" hedefi doğrultusunda sağ dünyaya da çağrı yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Barış, bizim için yalnızca çatışmanın olmaması değildir. Barış; yurttaşların birbirinden korkmadığı ve kimsenin birbirinden üstün olmadığı, farklı kimliklerin eşit saygı gördüğü ve hiçbir toplumsal kesimin kendisini devlet karşısında dışlanmış hissetmediği bir ortak yaşam düzenidir.

Türkiye’nin bütün meseleleri demokrasi içinde, siyaset yoluyla ve ortak akılla çözülebilir. Kimlikleri oy hesabının konusu haline getiren, toplumun bir kesimini diğerine karşı kullanan ve kutuplaşmadan medet uman anlayışı reddediyoruz. Toplumu ortak bir gelecekte buluşturma hedefimizi atacağımız her adımın temeli olarak görüyoruz. Bu ortak gelecek hedefinde buluşma iradesi kurduğumuz Türkiye İttifakı’nın harcıdır.

Türkiye İttifakı, parti yönetimleri arasında yapılan dar bir seçim pazarlığı değildir. Türkiye İttifakı; adalet isteyenlerin, emeğinin karşılığını arayanların, çocuklarının geleceğinden kaygı duyanların, demokratik bir ülkede yaşamak isteyenlerin ve bu düzeni değiştireceklerin ittifakıdır. Bu ittifakta işçi de çiftçi de, esnaf da sanayici de vardır. Gençler, kadınlar, öğrenciler, emekliler, kamu çalışanları, işsizler, engelliler, girişimciler, bilim insanları ve sanatçılar vardır. Bütün etnik kökenlerden, bütün inançlardan ve yaşam biçimlerinden yurttaşlar vardır. Solcular, sağcılar, yurtseverler, demokratlar, milliyetçiler, muhafazakarlar, özgürlükçüler vardır. Türkiye’nin doğusunda da batısında da, kentlerinde de köylerinde de yaşayan; adalet, huzur, bereket ve değişim isteyen herkes bu ittifakın parçasıdır."

"Devletin kamusal eğitim sorumluluğu cemaat, tarikat, vakıf ve derneğe devredilmeyecek"

Ayrıca programda eğitim başlığı altında devletin kamusal eğitim sorumluluğunun hiçbir cemaat, tarikat, vakıf, dernek ve siyasi yapılara devredilmeyeceği; karma, laik ve bilimsel eğitim temel ilke olacağı belirtildi, "Eğitim politikaları öğretmenler, veliler, öğrenciler, sendikalar, akademisyenler ve

uzmanlarla birlikte belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

"Kadınların ve çocukların haklarını koruyan tüm sözleşmeler uygulanacak"

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi), BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri başta olmak üzere, kadınların ve çocukların haklarını, hayatlarını ve özgürlüklerini koruyan tüm ulusal ve uluslararası sözleşmelerin uygulanacağına yer verilen programda Türkiye'nin AKP döneminde çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olunmasının sağlanacağı ve tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanacağı kaydedildi.

"Mor ekonomik dönüşüm"

Ekonomi ve Sosyal Politikalar başlığı altında da "mor ekonomik dönüşüm" vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bakım hizmetlerinin kamusallaşması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması, iş-özel yaşam dengesinin sağlanması, kırsal kalkınmanın parçası olarak altyapının iyileştirilmesi ve cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması bütüncül olarak hayata geçirilecektir.

Kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için gerekli her türlü önlem alınacaktır.

Kadınların iş gücünde daha güçlü şekilde yer alması için, kız çocuklarının ve kadınların eğitimine önem verilecek; etkin bir yaygın eğitim programı uygulanacaktır.

Kırsal ve dezavantajlı bölgelerde, kadınların sağlık hizmetlerine ulaşabileceği merkezler

kurulacaktır. Üreme sağlığı hizmetlerine kadınların erişimi kolaylaştırılacaktır. Kadınların aile planlaması, doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerine erişimi artırılacaktır."

41 sayfalık Yeni Parti Programı şöyle: