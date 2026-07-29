YENİ Parti'nin bağış kampanyası başladı: Özgür Özel'den videolu paylaşım

YENİ Parti resmi X hesabından bağış kampanyasının başladığını açıkladı. Resmi açıklama YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in X hesabından yayınladığı video ile yapıldı.

Özgür Özel'in bağış kampanyası paylaşımından satır başları:

Özgün Özel: Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız

"Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız. Evet, uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu. Gençlerin yeni partisi, kadınların yeni partisi, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, engellinin yeni partisi kuruldu. Bundan sonra durmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Elbette sizler de kurduğunuz, kurdurduğunuz bu yeni partiye bir an önce üye olmak ve katkıda bulunmak istiyorsunuz." diyen Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Üyelik için biraz bekleyeceğiz. Her şey hazır ama Yargıtay'da ve diğer kamu kurumlarında bazı işlemlerin tamamlanması ve ondan sonra resmi üye kayıtlarının başlaması gerekiyor. Ama o güne kadar beklemek istemeyen sizler için bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Ve bu bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz. Lütfen bağış yaptığınızda açıklama kısmına isminizi ve size ulaşabileceğimiz cep telefonu numarasını yazınız. Önümüzdeki günlerde ismini ve cep telefonunu bağış makbuzunda belirtenlere öncelikle üyelik işlemleri için biz ulaşacağız.

Bugün yeni parti için çok önemli bir gün. Uzun süredir söylediğimiz, teyzemin söylediği 'Otobüs de alacağız, araba da alacağız, ne eksik varsa halledeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' dediği yeni partinin yeni nesil millet parti dayanışmasını ve üyelerinin katılımcılığını başlatıyoruz. Yeni partiye destek olmak için aşağıdaki linkten tıklayıp açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz. Unutmayın; yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak. Aşağıdaki resmi internet sitemizin linki dışında hiçbir internet sitesine, hiçbir hesaba, hiçbir bağış talebine itibar etmeyiniz. Yeni partinin tek bağış hesabı aşağıdaki hesaplardır, resmi internet sayfamız da aşağıda linki bulunan sayfadır."