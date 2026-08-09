YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' kararı belli oldu

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Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak nitelendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, YENİ Parti'nin düzenlemeye ilişkin tavrı da netleşti.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partisinin teklif karşısındaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan, CHP, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi'nin de imza verdiği teklifin 10 Ağustos Pazartesi günü Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

YENİ Parti'den teklife destek

Halk TV'de katıldığı programda konuşan Kayışoğlu, kamuoyunun bazı kesimlerinden düzenlemeye yönelik tepkiler geldiğini hatırlatarak YENİ Parti'nin Genel Kurul'da teklife "evet" oyu vereceğini söyledi.

Teklifin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde de "evet" oyu kullandıklarını belirten Kayışoğlu, düzenlemeye verdikleri desteğin demokratikleşme yönündeki taleplerinden ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kayışoğlu, partisinin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

“Biz zaten komisyonda evet olarak oy kullandık. Raporda da bu yasanın çıkması gerektiğini ama aynı zamanda demokratikleşme sürecinin de gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Bu çalışmamızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde diyoruz ki, silahlar bırakılsın ama aynı zamanda kayyum düzenlemesini geçirelim, AİHM kararları, AYM kararları uygulansın, demokratikleşme geçirilsin. Bu adaletsizliği topyekün sonlandıralım”

Adalet Komisyonu aşamasını geçen "Çerçeve Yasa"nın 10 Ağustos Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınması bekleniyor.