YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı: Toplantı günü ve saati belli oldu

Özgür Özel'in önderliğinde 91 milletvekiliyle kurulan YENİ Parti, Meclis'te AK Parti'nin ardından en fazla sandalyeye sahip ikinci parti olarak kayıtlara geçti ve ana muhalefet partisi konumuna geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi.

Partinin, sosyal medya hesabından yazılan mesajda, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, partinin tabelasının asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaşıldı.

CHP, 24 yıl sonra ana muhalefet partisi konumunu kaybetti

CHP, 24 yıl aradan sonra ana muhalefet partisi koltuğuna veda etti.

Meclis'teki sandalye dağılımı ve oturma düzeni değişirken, CHP 5. parti oldu ve TBMM Başkanvekilliği temsilini de kaybetti.

CHP'nin Genel Kurul sırası YENİ Parti’nin olurken, CHP’nin TBMM Başkanvekilliği ve İdari Amirliği de YENİ Parti’ye geçti. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma yetkisi de ana muhalefet olarak YENİ Parti'ye geçti.