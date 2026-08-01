YENİ Parti'nin ilk mitinginde Özgür Özel: 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi

Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla başlattığı yürüyüşe çok sayıda partili ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu katıldı.

YENİ Parti lideri olarak kalabalıklara seslendi

Özgür Özel, "Bugün Ekrem Başkan'ın 19 Mart Darbesi'nin 500. günü. Ekrem Başkan'ın siyasete başladığı, Murat Çalık'ın iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'ndeyiz. Bugün buradaki kitlesel katılım, elbette partinin genel başkanı olarak, ilk kez buradayız ama bu ne şahsıma ne partime. Milletin, yarınlarını birlikte kurtarma umuduna verdiği desteksiz. Cumhurbaşkanı adayımıza ve partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkan vatandaşların kendi geleceklerine sahip çıkması anlamına geliyor buradaki yoğun katılım" ifadelerini kullandı.

"500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi"

Özgür Özel'in Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yaptığı konuşmadan satır başları:

"İlk gün olduğu gibi bugün de buradan hani diyor da 'biz bu işin hiçbir yerinde yokuz'; tam göbeğinde olana sesleniyorum, Ey Erdoğan, görüyor musun; 1 ay geçmedi, 10 gün geçmedi, 100 gün geçmedi; tam 500 gün geçti, işte buradayız, insanların arasındayız. Milletin yüzüne, birbirimizin gözüne bakıyoruz. 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi, bu yürek bir yürek eksilmedi. Her yürüyüşte ayaklarımıza yeni ayaklar eklendi, omuz başımızda yeni yoldaşlar belirdi. 500 gün geçti İstanbul geri adım atmadı. Bu millet geri adım atmadı.

O gün 'gençliğimiz var' diyerek çıktığı bu yolda 806 bin farkla İstanbul'u kazandı. Bu kez vicdanı olan herkesten oy almış çok daha güçlü bir şekilde yola koyulmuştu. 5 yıl boyunca görev yaparken neler yapmadılar neler! Otobüs kiralayıp yalandan yaktılar, filme çektiler. Metroları kapatıp filme çektiler, yürüyen merdivenlere taş sıkıştırdılar. Her türlü haksızlığı yaptılar. Ama ilk seçimde 1 milyondan fazla fark yiyerek milletin demokrasi tokatını bir kez daha tattılar.

Başımıza ne geldiyse bizden korkanların 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyenlerin artık Türkiye'yi yönetme sırasının Ekram Başkan'a geldiğini, bizlere geldiğini görüp de buna karşı darbeye girişenlerin yaptıkları kötülüklerdir bunlar.

Erdoğan'ı ve adaylarını 4 kez yenen Ekrem Başkan, 5. zaferini kazanmasın diye hırsız dediler olmadı, casus dediler tutmadı, diplomasını elinden aldılar millet teslim olmadı, yetmedi 'terörist' bile dediler. Onun tertemiz sadece sizi düşünen, ranrı rantiyecilerle bölüşüp yüzde 20'sini alan, 10'unu Ankara'ya yollayan olmadığı için, rantı size hizmete çevirdiği için iftiraya uğradı.