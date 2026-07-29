YENİ Parti'nin ilk tabelası Antakya'da konteyner binaya asıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde YENİ Parti'ye geçen CHP ilçe yönetimi, konteyner bir yapıyı ilçe başkanlığı yaparak YENİ Parti'nin ilk tabelasını astı.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve destekçileri YENİ Parti'yi kurmuştu.
Hatay'da YENİ Parti'ye geçen CHP'li Antakya ilçe Başkanı Ümit Kutlu ve yönetimi Kuzeytepe Mahallesi'nde konteyner bir yapıya tabela asarak ilçe başkanlığı binasını belirledi.