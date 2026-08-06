YENİ Parti'nin kampanyasına 8 günde 292 milyon lira bağış

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 8 günde 135 bin 647 kişinin katıldığını ve toplam 292 milyon 903 bin 700 lira bağış yapıldığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından dayanışma kampanyasının güncel verilerini paylaştı.

Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 8 günde 135.647 vatandaşımız tarafından 292.903.700 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde bize inanan, emek veren, destek olan ve omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti'yi milletimiz kurdu. 'Ben de Türkiye’nin geleceğinde varım' diyen, ülkesine umutla bakan ve değişimin parçası olmak isteyen herkesi YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz diyerek çıktığımız yolda, gücümüzü makamdan değil milletten, cesaretimizi ülkemize duyduğumuz sevgiden alıyoruz. Milletin partisi YENİ Parti’nin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."