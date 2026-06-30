Yeni partinin kuruluşu için iki tarih belirlendi

Mahkeme kararıyla yönetimin değiştiği CHP'de yeni parti tartışmaları devam ediyor.

Muharrem Sarıkaya, yetkinreport.com'daki yazısında, yeni parti ile ilgili iki tarihe dikkati çekti.

Sarıkaya, yazısında, "Yartinin kuruluşu için de iki tarih belirlendi: Türkiye’nin emperyalizme karşı mücadelesinin ve CHP’nin simge iki tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başlangıç günü olan 20 Temmuz veya 1923 Lozan Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz" dedi.

Partinin adıyla ilgili de kulis bilgisini paylaşan Sarıkaya, "İçinde 'Özgürlük…' kelimesinin geçmesi muhtemel partinin adı ise gelecek hafta kesinleşecek" ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan'dan açıklama

Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan, "Evet, sözünü ettiğiniz o iki tarihi belirledik. Nedeni de Türkiye’nin emperyalizme karşı mücadelesinin en önemli simgesi olan iki tarih olması. Mücadelenin de CHP hükümetlerinin öncülüğünde gerçekleşmesi" dedi. Tezcan, şunları söyledi:

"Zorlayıcı neden ise 26 Temmuz Pazar günü CHP’nin kurultay yapması için zorunlu olan altı yıllık sürenin dolması. Bu tarihten sonra CHP’nin seçime girme yeterliliğini kaybettiği konusunda Erdoğan’ın eline güçlü bir koz verilmiş olur. Kurultayını 6 yıl içinde yapmadığı için CHP’nin seçime gireme hakkını kaybettiği hükmedilebilir. Dolayısıyla butlan yönetimi bu tarihten önce kurultay kararı almazsa süreç bitmiş olacak."